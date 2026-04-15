Marcolin: "Sul 3-5-2 Max ha costruito una squadra tosta e che ha subito poche reti"

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Il Milan si trova nel momento più critico della stagione: due sconfitte conscutive, quattro totali nelle ultime sette e una partita col Verona da non sbagliare per arrivare nella miglior condizione possibile al big match di San Siro contro la Juventus, un vero e proprio spareggio Champions League, che si giocherà domenica 26 aprile. Di tutto questo ha parlato Dario Marcolin, ex giocatore e commentatore televisivo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport questa mattina. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Marcolin sul modulo rossonero e su un possibile ritorno al 3-5-2 a Verona: "Leao, Nkunku e Pulisic ultimamente stanno rendendo un po' al di sotto delle loro possibilità e l'utilizzo del 4-3-3 contro l'Udinese non ha dato i risultati sperati. Conoscendo la praticità di Allegri, penso proprio che ritornerà al 3-5-2. Su questo modulo, fin dal precampionato, Max ha costruito una squadra tosta, compatta e che ha subito poche reti. L'utilizzo del 4-3-3 ha portato la distanza tra i reparti ad aumentare e per questo contro l'Udinese i rossoneri hanno sofferto parecchio. E poi quando nel calcio una cosa non funziona, è inevitabile cambiare".