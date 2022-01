Serie A, la Fiorentina frena in casa del Cagliari: è 1-1

Cagliari e Fiorentina si dividono la posta con un 1-1 (gol di Joao Pedro e Sottil) molto utile per i sardi, meno per la squadra di Italiano che sperava di vincere per accorciare la classifica in zona Europa. Polemiche per l'arbitraggio di Aureliano che nel secondo tempo non sembra avere in pugno il match, fischiando situazioni dubbie in più di un'occasione.