Serie A, la Lega chiede a DAZN un anticipo dei diritti TV di 120 milioni

Come scrive Il Sole 24 Ore, l’assemblea di Lega che si terrà lunedì 21 giugno, prevederà 2 importanti ordini del giorno. Il primo è il tema “spezzatino” di cui si è già discusso durante la scorsa riunione, mentre il secondo è quello che la Serie A chiederà a DAZN di versare un 15% d’anticipo della quota totale dei diritti TV per il triennio 2021-2024, ossia 120 milioni di euro. I club di Serie A chiederanno una mano ai detentori dei diritti in quanto hanno bisogno di liquidità nell’immediato. La mossa sarà d’aiuto alle società, che nell’ultimo anno e mezzo hanno visto i ricavi affossati dalla crisi derivante dall’emergenza Coronavirus. Ricordiamo che per i diritti 2021-2024 della Serie A, DAZN pagherà 840 milioni di euro a stagione.