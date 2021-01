Serie A, la top 10 del girone d’andata: ci sono Gigio e Kessié

La Gazzetta dello Sport ha stilato la top 10 del girone d’andata della Serie A, prendendo in considerazione solo i giocatori che hanno preso voti in almeno 10 partite su 19. Per questo Ibrahimovic è fuori dalla graduatoria: Zlatan, infatti, ha la media migliore di tutti (7,188), ma è sceso in campo solo 9 volte e in un’occasione (contro il Torino) ha giocato appena 5 minuti, quindi non è stato valutato. Ecco le prime dieci posizioni: in testa c’è Freuler (la sua media è di 6,667), seguito da Lukaku e De Roon (entrambi a 6,618). Poi Belotti (6,611), Muriel (6,607), Barella e De Paul (6,605), Kessie e Donnarumma (6,556) e Papu Gomez (6,550). Per quanto riguarda le squadre, vince l’Atalanta (6,283), davanti a Milan (6,215) e Inter (6,141). Infine, soltanto due calciatori con almeno 10 presenze non hanno mai preso un’insufficienza: si tratta di Gigio Donnarumma (18 gare) e Kjaer (14).