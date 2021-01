La Lazio di Simone Inzaghi si è portata a quota 34 punti battendo il Sassuolo di Roberto De Zerbi per 2-1. I biancocelesti, dopo essere andati sotto a causa del gol di Francesco Caputo, hanno ribaltato la partita con le reti di Milinkvoci Savic e Ciro Immobile. La Lazio aggancia il Napoli in classifica, che ha però una partita in meno.