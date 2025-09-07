Serie A, le cessioni più redditizie dell'estate: da Reijnders a Retegui

Il mercato in Serie A è terminato il primo settembre, e mai come in questa estate abbiamo assistito a tante rivoluzioni tecniche, sia in panchina che per quanto riguarda la rosa di molte compagini di Serie A. Come sappiamo, il Milan di Allegri ha messo in moto un vero e proprio "calderone" Di Trattative, cambiando moltissimo e andando sul mercato con insistenza su (quasi) ogni reparto della squadra. Come riportato però da Transfermarkt, è curioso il dato che vede il Napoli come "regina del mercato" Con tutte le trattative effettuate nel nostro campionato. La lista è lunga:

LE 10 CESSIONI PIÙ REMUNERATIVE NEL MERCATO ESTIVO 2025 DELLA SERIE A

1. Victor Osimhen (attaccante, 1998) dal Napoli al Galatasaray per 75 milioni di euro

2. Mateo Retegui (attaccante, 1999) dall'Atalanta all'Al Qadsiah per 68,3 milioni di euro

3. Tijjani Reijnders (centrocampista, 1998) dal Milan al Manchester City per 55 milioni di euro

4. Dan Ndoye (attaccante, 2000) dal Bologna al Nottingham Forest per 42 milioni di euro

5. Malick Thiaw (difensore, 2001) dal Milan al Newcastle per 35 milioni di euro

6. Sam Beukema (difensore, 1998) dal Bologna al Napoli per 31 milioni di euro

7. Giovanni Leoni (difensore, 2006) dal Parma al Liverpool per 31 milioni di euro

8. Nico Gonzalez (attaccante, 1998) riscattato dalla Juventus per 28,1 milioni di euro dalla Fiorentina

9. Theo Hernandez (difensore, 1997) dal Milan all'Al Hilal per 25 milioni di euro

9. Nikola Krstovic (attaccante, 2000) dal Lecce all'Atalanta per 25 milioni di euro

9. Roberto Piccoli (attaccante, 2001) dal Cagliari alla Fiorentina per 25 milioni di euro