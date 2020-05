Serie A, le nuove finestre orarie dovrebbe essere alle 17, 19.15 e 21.30

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, tenendo conto anche del parere dei giocatori che non erano d'accordo di scendere in campo di pomeriggio in estate, le nuove finestre orarie per le partite di campionato dovrebbe essere alle 17, 19.15 e 21.30. Venerdì, vale a dire il giorno l'atteso vertice tra Spdafora, FIGC e Lega nel quale verrà decisa la data della ripresa della Serie A, l’assemblea di Lega dovrà ratificare il calendario definitivo.