Serie A, le statistiche di Kjaer: falli commessi e subiti

Purtroppo, la stagione si Kjaer si è interrotta sul più bello. Il Milan ha perso un punto di riferimento importante, un leader non solo tecnico in grado di trascinare un gruppo giovane come quello di Pioli. Il danese stava disputando un ottimo campionato, giocando con la solita qualità nel cuore della retroguardia rossonera. A confermarlo sono i numeri: Kjaer, ad esempio, ha commesso appena 20 falli nelle undici presenze totalizzate in Serie A (5 quelli subiti), a dimostrazione del suo gioco sempre pulito e preciso.