Serie A, Leao nella Top 100 di TMW: il portoghese è al nono posto

Nella Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 10 partite, c'è anche Rafael Leao. Il migliore della passata stagione pur restando in Top 10. Quando è in stato di grazia non ce n'è per nessuno, due partite lo spiegano: la sfida contro il Bologna ma soprattutto il derby, dove segna due reti e serve l'assist per Giroud. Il Milan sembra dipendente dalle sue giocate, basti vedere il ko contro il Napoli dove era assente per squalifica o contro la Cremonese dove ha giocato solo 30 minuti senza entrare in modalità partite. A volte indisponente, la sconfitta contro il Torino nasce dai suoi errori sotto porta.

Presenze: 14

Reti: 6

Assist: 3

Media voto: 6.46

Il dettaglio

Milan-Udinese 5.5

Atalanta-Milan 6

Milan-Bologna 8

Sassuolo-Milan 5.5

Milan-Inter 8.5

Sampdoria-Milan 5.5

Milan-Napoli /

Empoli-Milan 7.5

Milan-Juventus 7

Verona-Milan 6.5

Milan-Monza 7

Torino-Milan 5

Milan-Spezia 6.5

Cremonese-Milan 5.5

Milan-Fiorentina 6.5