Serie A, lo 0-0 tra Lazio e Torino salva i granata. Il Benevento di P. Inzaghi retrocede in B

Si è concluso poco fa il recupero della 25esima giornata di Serie A tra Lazio e Torino. Il match è terminato a reti inviolate, nonostante le tante occasioni non sfruttate dai biancocelesti e alcune discusse decisioni dell'arbitro Fabbri; da segnalare il goal annullato a Immobile nel recupero del primo tempo per fallo della punta, il rigore calciato sul palo dallo stesso attaccante della Lazio all'83esimo, il montante colpito dal torinese Sanabria al 70esimo e dal terzo palo della partita colpito da Lazzari in pieno recupero.

Con questo pareggio, dunque, il Torino con 36 punti è matematicamente salvo. A retrocedere, con gli attuali 32 punti, è il Benevento di Pippo Inzaghi, al quale non basterebbe battere i granata nell'ultimo turno di campionato per restare in Serie A.