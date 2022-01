Serie A, Marotta: "Ingaggi da ridurre, ma attenzione ai tagli eccessivi"

"Non c'è dubbio che si debba creare un modello più sostenibile, riducendo gli ingaggi. Calciatori e sindacati non possono celarsi dietro i contratti principeschi firmati in epoca pre-covid". A parlare così, nella lunga intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, è l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta: "Ma attenzione ai tagli eccessivi. Non possiamo permetterci di perdere competitività a vantaggio dei tornei stranieri. Sarebbe un circolo vizioso. Semmai dobbiamo far crescere i ricavi".