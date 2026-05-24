Serie A, Milan-Cagliari 1-2: il tabellino del match

Serie A, Milan-Cagliari 1-2: il tabellino del match
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Oggi alle 22:54News
di Manuel Del Vecchio

Questo il tabellino di Milan-Cagliari, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A.

MILAN-CAGLIARI 1-2
Marcatori: 2’ Saelemaekers, 20’ Borrelli, 57’ Rodriguez

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 61’ Tomori), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 69’ Leao), Jashari (dal 61’ Modric), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 61’ Fullkrug), Gimenez (dal 46’ Pulisic). A disp.: Pittarella, Torriani, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Ricci, Sardo; Balentien. All.: Allegri.  

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (dal 63’ Dossena), Mina, Rodríguez (dal 62’ Palestra); Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola (dal 74’ Sulemana), Obert; Esposito (dal 90+4’ Felici), Borrelli (dal 74’ Borrelli). A disp.: Ciocci, Sherri, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulev; Albarracín, Belotti, Trepy. All.: Pisacane.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 2’ Zé Pedro, 56’ Pavlovic, 57’ Maignan, Sulemana 90'+6.

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.