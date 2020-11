Serie A, Milan: il primo gol stagionale da corner è arrivato al 52esimo calcio d’angolo

Il primo gol del Milan, in Serie A, da situazione da corner è arrivato al 52esimo calcio d'angolo. Il colpo di testa vincente di Romagnoli ha sfatato il tabù che durava dalla prima giornata.

Calci d'angolo ottenuti - 7 vs Bologna, 5 vs Crotone, 4 vs Spezia, 5 vs Inter, 7 vs Roma, 4 vs Udinese, 14 vs Hellas Verona, 5 vs Napoli e 3 vs Fiorentina (gol nel primo).