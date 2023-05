Serie A, Milan-Sampdoria: probabili formazioni, dove vederla in tv e statistiche

Il cammino del Milan verso la qualificazione in Champions League riparte, dopo l'eliminazione europea, da San Siro contro la Sampdoria di Stankovic.

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Eliminare le scorie dell'eliminazione europea contro l'Inter di Simone Inzaghi e schiacciare forte sul pedale dell'acceleratore per raggiungere quel traguardo chiamato qualificazione in Champions League. Il Milan di Stefano Pioli riparte dalla propria casa, da San Siro, contro una squadra che ormai non ha più nulla da dire al nostro campionato: la Sampdoria di Dejan Stankovic, retrocessa in Serie B e che resta sotto le luci della ribalta solamente per la questione societaria che potrebbe portare al fallimento del club ligure. Ma le insidie per i rossoneri si nascondono comunque dietro l'angolo e, per questo, sarà assolutamente vietato scendere in campo con l'atteggiamento sbagliato, altrimenti si rischia di sbandare e di dire parzialmente addio all'obiettivo principale prefissato dalla società di via Aldo Rossi. Fischio d'inizio sabato 20 maggio alle ore 20:45. E, di seguito, la redazione di MilanNews.it vi propone:

- Dove vedere Milan-Sampdoria in tv e sul web

- Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria

- La designazione arbitrale per Milan-Sampdoria

- Le statistiche in Serie A tra Milan e Sampdoria

MILAN-SAMPDORIA, DOVE VEDERLA IN TV E SUL WEB

Milan-Sampdoria, gara in programma alle ore 20:45 a San Siro e valida per la 36ª giornata di campionato, sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. Tutti i tifosi rossoneri potranno seguire comunque la sfida contro i ragazzi di adrian Stankovic anche qui su MilanNews.it grazie al nostro consueto live testuale.

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano (Mi)

Tv: Dazn, Sky Sport

Web: MilanNews.it

MILAN-SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Stefano Pioli schiererà contro la già retrocessa Sampdoria praticamente tutti i titolari: Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini con Thiaw confermatissimo al centro della difesa al fianco di uno tra Tomori e Kjaer, Krunic e Tonali in mediana con Giroud di punta, supportato a destra da Saelemaekers (dovrebbe toccare a lui al posto di Messias), al centro ancora da Brahim Diaz e a sinistra da Leao, che non era al meglio contro l'Inter ma che scalpita per tornare sin da subito protagonista.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia, Vranckx, Adli, Bakayoko, Messias, De Ketelaere. All.: Stefano Pioli.

Ballottaggi: Tomori-Kjaer 51%-49%, Saelemaekers-Messias 60%-40%

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic

Squalificati: nessuno

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic

• Clicca qui per rimanere aggiornato sulle ultime di formazione del Milan

Dejan Stankovic, contro i rossoneri, potrebbe riproporre il 3-5-2 che si è visto settimana scorsa con l'Empoli al Ferraris con Ravaglia tra i pali e Gunter, Nuytinck e Amione a comporre il terzetto difensivo. Zanoli sulla corsia di destra con Augello su quella opposta con Winks, Rincon e Djuricic in mezzo al campo. Gabbiadini e Quagliarella in avanti a formare il tandem offensivo. Torna dall'infortunio Leris ma sarà difficile un suo impiego dal 1' minuto di gioco.

Sampdoria (3-5-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Djuricic, Augello; Gabbiadini, Quagliarella. All.: Dejan Stankovic.

Ballottaggi: nessuno

Indisponibili: Audero, Conti, Pussetto, Sabiri, Yepes

Squalificati: nessuno

Diffidati: Amione, Djuricic, Gunter, Leris, Murillo

MILAN-SAMPDORIA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Ecco, di seguito, la designazione arbitrale per Milan-Sampdoria, gara valida per la 36ª giornata di Serie A:

Arbitro: sig. Francesco Fourneau (sez. di Roma 1)

Assistente 1: sig. Berti

Assistente 2: sig. Scatragli

IV Uomo: sig.ra Ferrieri Caputi

Var: sig. Di Martino

AVar: sig. Longo

MILAN-SAMPDORIA, LE STATISTICHE IN SERIE A

Tra Milan e Sampdoria sarà la sfida complessiva numero 150: 80 le vittorie dei rossoneri, 34 i pareggi e 35 le vittorie dei doriani. Nel match d'andata, disputato il 10 settembre 2022, il Milan ha vinto per 2-1 grazie alle reti di Junior Messias e Olivier Giroud. I rossoneri, poi, come ricordano i colleghi di Opta, hanno vinto le ultime tre partite contro la Sampdoria in campionato: il Diavolo non ottiene più successi di fila contro i blucerchiati in Serie A dal periodo tra il 1999 e il 2005 (ben cinque in quel caso, ndr).