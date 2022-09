MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dalla redazione di statistica sportiva Opta, nessuna squadra ha segnato più reti del Milan nella prima mezz'ora di gioco in questa Serie A (quattro). Dall'altra parte, la Sampdoria è la formazione che in questo intervallo temporale ha incassato più reti (quattro).