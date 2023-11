Serie A, ora basta pause: il calendario fino a marzo

Dopo quella che sta per terminare, le soste per la nazionali non saranno più un problema fino a marzo. Da ora in avanti il calendario delle squadre del massimo campionato si infittisce di impegni e proseguirà senza intoppi per mesi. Di seguito tutti gli impegni fino a marzo, considerando anche le coppe europee:

25-27 novembre, 13ª giornata di Serie A

28-29 novembre, 5ª giornata di Champions League

30 novembre, Europa e Conference League

1-4 dicembre, 14ª giornata di Serie A

5-6 dicembre, ottavi di finale di Coppa Italia

8-11 dicembre, 15ª giornata di Serie A

12-13 dicembre, 6ª giornata di Champions League

14 dicembre, Europa e Conference League

15-18 dicembre, 16ª giornata di Serie A

19-20 dicembre, ottavi di finale di Coppa Italia

22-23 dicembre, 17ª giornata di Serie A

29-30 dicembre, 18ª giornata di Serie A

2-4 gennaio, ottavi di finale di Coppa Italia

6-7 gennaio, 19ª giornata di Serie A

14 gennaio, 20ª giornata di Serie A

21 gennaio, 21ª giornata di Serie A

24 gennaio, recupero 19ª giornata di Serie A

28 gennaio, 22ª giornata di Serie A

4 febbraio, 23ª giornata di Serie A

11 febbraio, 24ª giornata di Serie A

13-14 febbraio, ottavi di finale di Champions League

18 febbraio, 25ª giornata di Serie A

20-21 febbraio, ottavi di finale di Champions League

25 febbraio, 26ª giornata di Serie A

3 marzo, 27ª giornata di Serie A

5-6 marzo, ottavi di finale di Champions League

10 marzo, 28ª giornata di Serie A

12-13 marzo, ottavi di finale di Champions League

17 marzo, 29ª giornata di Serie A