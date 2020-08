Serie A, possibile il rinvio del torneo di una settimana. Inter pronta alla richiesta

A meno di un mese dal via della nuova stagione di Serie A un gruppo di club starebbe valutando l'ipotesi di rinviare di una settimana il via al campionato 2020/2021 rispetto al 19 settembre ipotizzato finora. Questo è quanto riporta il Corriere della Sera nella sua edizione odierna, specificando che l'Inter chiederà a prescindere dalla posizione delle altre società il rinvio della prima giornata a causa degli impegni di Europa League avuti nelle precedenti settimane che hanno posticipato l'inizio delle vacanze e quello della preparazione di almeno una settimana.

Ancora, però, i nerazzurri non hanno presentato una richiesta ufficiale presso gli uffici della Lega proprio in attesa di capire la posizione delle altre società in vista del 31 agosto quando la FIGC ufficializzerà le date della nuova stagione.