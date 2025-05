Serie A, quanto vale la classifica? Ecco quanto potrebbe incassare il Milan

Quanto vale la classifica della Serie A? A rispondere a questa domanda ci pensa Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), che spiega che il piazzamento nella graduatoria non è importante solo a livello sportivo, ma anche economico: più in alto si arriva e più si incassa per i diritti televisivi. La ripartizione dei proventi da diritti tv della Lega Serie A avviene in questo modo: 50% in parti uguali tra tutti i club, 28% in base ai risultati sportivi (11,2% legato alla classifica dell’ultimo campionato, 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici) e 22% in base al radicamento sociale (di cui l’1,1% legato al minutaggio dei giovani, il 12,54% legato agli spettatori allo stadio e l’8,36% legato all’audience tv).

Ecco la distribuzione dei ricavi posizione per posizione in classifica:

·1° posto: 15,7 milioni di euro

·2° posto: 13,2 milioni di euro

·3° posto: 11,3 milioni di euro

·4° posto: 9,4 milioni di euro

·5° posto: 8,1 milioni di euro

·6° posto: 6,9 milioni di euro

·7° posto: 5,6 milioni di euro

·8° posto: 5,0 milioni di euro

·9° posto: 4,4 milioni di euro

·10° posto: 3,8 milioni di euro

·11° posto: 3,1 milioni di euro

·12° posto: 2,8 milioni di euro

·13° posto: 2,5 milioni di euro

·14° posto: 2,2 milioni di euro

·15° posto: 1,9 milioni di euro

·16° posto: 1,6 milioni di euro

·17° posto: 1,3 milioni di euro

·18° posto: 0,9 milioni di euro

·19° posto: 0,6 milioni di euro

·20° posto: 0,3 milioni di euro

Con la vittoria di ieri contro il Monza, il Milan è al momento settimo, ma potrebbe essere superato dalla Fiorentina in caso di vittoria o pareggio contro l'Udinese questa sera alle 20.45. Dunque i rossoneri potrebbero incassare 5,6 o 5 milioni di euro.