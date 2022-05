Serie A, rese note le date delle prossime sessioni di mercato

MilanNews.it

Il Consiglio Federale della FIGC, riunitosi nella giornata di oggi mercoledì 18 maggio, ha ufficializzato le date delle due prossime sessioni di mercato, votate all'unanimità. Quella estiva, che inizierà al termine della stagione corrente, prenderà il via il 1° luglio 2022 e si concluderà il 1° settembre. La sessione invernale seguente, invece, andrà dal 2 al 31 gennaio 2023. Giusto ricordare che, per via dei mondiali in Qatar che si terranno tra novembre e dicembre, il campionato di Serie A quest'anno comincerà il 12 agosto.