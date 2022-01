Serie A, reti inviolate a Marassi: Genoa-Udinese finisce 0-0

Come già accaduto ad Andriy Shevchenko, Alexander Blessin raccoglie il primo punto della sua gestione contro l'Udinese, bissando lo stesso risultato della gara d'andata. Il Genoa gioca un buon match, va vicino più volte alla rete ma chiude la sesta partita consecutiva senza reti in casa. Sospiro di sollievo per i friulani, stanchi per l'impegno di Coppa Italia e mai pericolosi. Lo 0-0 finale è prezioso anche in vista della sosta.