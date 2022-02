Serie A, rigori a favore: Napoli, Inter e Fiorentina comandano la graduatoria

Dopo 25 giornate di Serie A disputate, ecco la classifica dei rigori a fare di questo campionato. Comanda il Napoli con 10 rigori ricevuti, davanti all’Inter e alla Fiorentina a quota 9. Il Milan di Stefano Pioli ne ha ricevuti 8. Stride come il Torino non abbia ancora tirato un rigore in questa prima parte di campionato.

RIGORI A FAVORE 2021/2022

Napoli 10 (7)

Inter 9 (6)

Fiorentina 9 (6)

Milan 8 (5)

Empoli 6 (6)

Hellas Verona 6 (6)

Lazio 6 (4)

Genoa 5 (5)

Juventus 5 (4)

Roma 5 (3)

Atalanta 4 (3)

Bologna 4 (3)

Cagliari 4 (3)

Sassuolo 3 (3)

Salernitana 2 (2)

Sampdoria 2 (2)

Venezia 2 (2)

Udinese 2 (2)

Spezia 2 (2)

Torino