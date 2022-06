Serie A, sarà utilizzato un algoritmo per bilanciare i proventi dell'esposizione TV dei club

Fonte: tuttomercatoweb.com

Un algoritmo per bilanciare i proventi derivanti dalla diversa visibilità televisiva dei venti club di Serie A. Vista nel bilanciare le partite trasmesse da DAZN e quelle trasmesse da Sky, è questa la decisione presa dalla Lega Serie A nell'assemblea odierna. Relativamente alla stagione appena conclusa, l'applicazione dell'algoritmo porterà alla ripartizione dell'8 per cento dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi.

Non assegnati i diritti del Medio Oriente. In via Rosellini bisognerà invece aspettare ancora per l'assegnazione dei diritti TV nell'area MENA, che - senza considerare gli accordi per disputare la Supercoppa ad Abu Dhabi - potrebbe portare nelle casse dei club fino a 182 milioni di euro per il prossimo quinquennio.