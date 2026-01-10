Serie A, scatto Roma per la Champions: ecco la classifica aggiornata

Vince la Roma all'Olimpico contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Dopo 75 minuti a reti bianche ai giallorossi bastano 3 minuti per sbloccare e chiudere la partita grazie ai gol di Manu Konè e Soluè al 76' e al 79'. Con questi 3 punti la squadra di Gasperini si porta a 39 punti, superando così il Napoli e raggiungendo il Milan, con entrambe le squadre che domani dovranno giocare e recuperare anche il turno saltato per la Supercoppa Italiana. Questa la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter 42 (18)

Milan 39 (18)

Roma 39 (20)

Napoli 38 (18)

Juventus 36 (19)

Como 34 (19)

Atalanta 28 (19)

Bologna 27 (19)

Udinese 26 (20)

Lazio 25 (19)

Sassuolo 23 (19)

Torino 23 (19)

Cremonese 22 (19)

Cagliari 19 (19)

Parma 18 (18)

Lecce 17 (18)

Genoa 16 (19)

Hellas Verona 13 (18)

Fiorentina 13 (19)

Pisa 13 (20)

() = partite giocate