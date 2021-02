Serie A, slitta la decisione sui diritti tv: i club si riuniranno nuovamente giovedì in assemblea

Oggi poteva essere la giornata decisiva per l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il prossimo triennio (2021-2024). Dalla riunione di questo pomeriggio alla quale hanno partecipato in collegamento tutte le società - iniziata intorno alle 17.30 e terminata qualche minuto fa - non è però arrivata una decisione definitiva. I club protagonisti, data appunto l'importanza del tema, si ritroveranno in Assemblea nella giornata di giovedì (dove i diritti tv prenderanno il posto dei fondi sul tavolo della discussione). Le società sono chiamate a votare le offerte al rialzo presentate venerdì da Dazn e Sky