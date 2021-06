Serie A, solo il Verona è finito più volte in fuorigioco rispetto al Milan

Come riportato dal sito della Lega Serie A, il Milan in questo campionato è finito in fuorigioco per 93 volte. I rossoneri di Stefano Pioli, risultato essere al secondo posto di questa speciale classifica, al pari della Juventus. Solo al Verona di Ivan Juric sono stati fischiati più fuorigioco in questa stagione (109). Sotto il Milan c’è la Lazio con 87. La squadra pescata meno volte in offside quest’anno è l’Atalanta (57).