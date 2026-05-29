Serie A, svelate le date: ecco quando inizierà la stagione 2026/2027

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Di seguito elencate le date in vista dell'inizio della nuova stagione di Serie A 2026/2027. Si parte domenica 23 agosto 2026

Un tracollo e una pesante sconfitta in casa contro il Cagliari ha deciso con un grande fallimento il campionato 2025/2026 del Milan. Niente scuse, il tempo è già poco e la società rossonera deve mettersi subito al lavoro in vista della prossima prossima stagione. La Lega Serie A infatti ha rivelato le date per il calendario della stagione sportiva 2026/2027. Di seguito tutte le date principali.

INIZIO: domenica 23 agosto 2026

FINE: domenica 30 maggio 2027.

TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 28 ottobre - mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania.

PAUSE NAZIONALI: 27 settembre - 4 ottobre - 15 novembre - 28 marzo.

COPPA ITALIA

INIZIO: domenica 9 agosto con il turno

TRENTADUESIMI: domenica 16 agosto

SEDICESIMI: mercoledì 2 settembre.

OTTAVI: dicembre

QUARTI: febbraio

SEMIFINALI: il 3 marzo - 21 aprile

FINALE: mercoledì 19 maggio 2027