Serie A, terzo successo consecutivo per la Fiorentina: Venezia ko. La classifica aggiornata

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Terza vittoria consecutiva per la Fiorentina, che batte di misura il Venezia, supera provvisoriamente la Lazio e si porta a -1 dalla Roma in piena zona Europa League. Questa la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle restanti gare del 33° turno:

Milan 71 (33 partite disputate)

Inter 69 (32)

Napoli 66 (32)

Juventus 62 (32)

Roma 57 (32)

Fiorentina 56 (32)

Lazio 55 (32)

Atalanta 51 (31)

Sassuolo 46 (33)

Hellas Verona 45 (32)

Udinese 39 (31)

Torino 39 (31)

Bologna 37 (31)

Empoli 34 (33)

Spezia 33 (33)

Sampdoria 29 (33)

Cagliari 28 (33)

Venezia 22 (32)

Genoa 22 (33)

Salernitana 19 (31)