Serie A, Tonali sempre in campo: è un perno del Milan di Pioli

Sempre in campo, sempre presente, da titolare o a gara in corso. Stefano Pioli, in questa stagione in Serie A, non ha mai rinunciato a Sandro Tonali. Diciannove presenze in altrettante partite di campionato disputate dal Milan, per un totale di 1179 minuti in campo: il centrocampista è uno dei pilastri della squadra rossonera, punto di riferimento per il presente e il futuro.