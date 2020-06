Serie A, venerdì assemblea di lega: sul tavolo playoff, algoritmo e Sky

Venerdì è in agenda un'Assemblea di Lega che si preannuncia infuocata, spiega oggi Il Corriere dello Sport. Precederà di tre giorni il Consiglio Federale: tra i temi ci saranno i play off e i play out e anche l'algoritmo proposto e studiato dalla Federazione, entrambe soluzioni in caso di nuovo stop del campionato. Non solo: centrale sarà pure la sfida legale con Sky per la questione diritti tv.