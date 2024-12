Serie A, Venezia-Como finisce 2-2 nella tormenta fra errori, eurogol e polemiche

Succede di tutto al Penzo, fra errori, eurogol e un meteo inclemente: alla fine Venezia e Como si dividono la posta e finisce 2-2. Un punto ad entrambe le squadre che smuovono quantomeno le rispettive classifiche, con annesse polemiche finali per il gol-partita allo scadere annullato a Nicolussi Caviglia.

Che vento, ma Pohjanpalo segna

Al 3' minuto subito Como pericoloso: botta di Strefezza, si esalta Stankovic in tuffo. Poi dieci minuti surreali con il Venezia che cerca un giro palla disinnescato dalle condizioni climatiche: ogni lancio fa traiettorie imprevedibili. Al 16' però ecco il guizzo: Busio serve Nicolussi Caviglia, tiro che colpisce fortuitamente Pohjanpalo, deviazione di tacco che spiazza Reina ed 1-0.

Il Como cresce e mette paura

Attento Stankovic al 24' sul tiro deviato di Nico Paz che era diventato assai velenoso. Poi altra giocata dell'argentino un minuto dopo, Belotti devia alto da buona posizione. Il Como comunque sale di ritmo. Chance sprecata dalla squadra di Fabregas: palla persa da Busio, contropiede non sfruttato in 4 contro 3 che porta solo un tiraccio di Fadera. Che salvataggio di testa di Idzes al 33': c'era Belotti in agguato sul cross di Fadera. Il Como continua ad attaccare, ma senza impensierire davvero Stankovic.

Secondo tempo: pronti-via autogol clamoroso di Candela

Inizia il secondo tempo, e dopo appena 5 minuti Candela commette una ingenuità clamorosa trafiggendo la sua stessa porta con una goffa deviazione. Al 53' altro pasticcio: Doumbia serve una palla velenosa a Zampano che perde il rimpallo con Fadera che si invola in campo aperto, poi palla per Strefezza che spreca mandando a lato. Un minuto dopo iniziativa di Pohjanpalo che si accentra e calcia sul primo palo, bella risposta di Reina.

Canta il Gallo: Como avanti. Poi l'Eurogol di Oristanio

Sorpasso Como al 57': Van der Brempt sfonda a destra e serve a rimorchio Andrea Belotti, conclusione di prima che non lascia scampo a Stankovic. Il Venezia accusa il colpo e non combina molto per i dieci minuti successivi. Ci vuole un episodio per riprendere la partita, che arriva al 70': Oristanio lascia partire un cross direttamente da calcio d'angolo con una traiettoria clamorosa, con la palla che, sospinta anche dal vento, finisce direttamente nel sette.

C'è l'ultima firma: Nicolussi Caviglia, che gol

La partita si combatte a tutto campo e latitano le vere occasioni. All'88' però ecco l'ultima emozione: Nicolussi Caviglia sull'appoggio di Pohjanpalo lascia partire un destro irresistibile che finisce all'angolino, facendo venire giù lo stadio. Il Var però spegne tutto l'entusiasmo: annullata la rete per la posizione attiva in fuorigioco di Pohjanpalo.