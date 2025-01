Serie A, Venezia-Inter 0-1: Darmian decisivo, Busio prende un palo nel finale

Termina il match allo Stadio Penzo di Venezia: l'Inter crea, segna, spreca, poi rischia molto, ma porta a casa una vittoria che le permette di portarsi a -1 dal Napoli capolista, ma con due partite da recuperare (ed il Napoli di scena stasera). A decidere è il gol realizzato da Darmian dopo una bella giocata di Lautaro Martinez nel primo tempo, per i lagunari Busio è andato vicinissimo al pari al 74' colpendo un clamoroso palo.

L'Inter crea e controlla, Darmian la sblocca

Il Venezia parte bene ed al 5' minuto Nicolussi Caviglia ci prova su punizione dal limite mandando alto. L'Inter risponde subito con una punizione di Asllani centrale, ma soprattutto prendendo l'assoluto controllo del match. Al 15' grande chance sciupata da Taremi che raccoglie un pallone riconquistato da Lautaro e a pochi metri dalla porta ha mandato alto incespicandosi sul pallone. Il gol è nell'aria e arriva un minuto dopo Aggancio e tiro magistrale di Lautaro, Stankovic risponde come può e Darmian insacca in tap-in. Sagrado al 26' getta la spugna per un problema fisico ed esce: il Venezia conferma il suo periodo nero da questo punto di vista, dentro Haps.

L'Inter crea ancora

Lautaro testa ancora i riflessi di Stankovic che è attento sul primo palo a coprire. Asllani al 37' ci prova ancora calciando di prima dal limite, palla alta di poco. Taremi ha voglia di gol, ma è ancora impreciso quando di controbalzo non va lontano dalla traversa. C'è tempo per un'ultima chance al 45': punizione dal limite, Asllani non sfrutta l'occasione prendendo la barriera e mandando alta la ribattuta.

Il Venezia non è ancora domo

Il Venezia parte voglioso nella ripresa. Oristanio ci prova subito dai 20 metri andando non lontano dall'obiettivo. Pericoloso Doumbia che di testa impegna non poco Sommer, per il primo tiro nello specchio dei lagunari. Taremi testa di nuovo il mancino, tiro a fil di palo. L'Inter addormenta la partita con un palleggio che non trova però varchi in avanti.

Frattesi ad un passo dal raddoppio, Stankovic si supera. Poi palo di Busio

Al 67' Inter vicinissima al raddoppio con il nuovo entrato Frattesi, che raccoglie una grande idea in verticale di Carlos Augusto: ci prova di punta, Stankovic è eccezionale a reagire come un felino. L'Inter continua il giro palla, ma fatica a concretizzare e tiene vivo l'avversario. Che al 74' riesce a creare una grande chance: palla di Zampano per Busio, tiro a giro dell'americano che si infrange sul palo. Poi Pohjanpalo non riesce a ribadire in rete, ma si trovava comunque in posizione di fuorigioco. Il Venezia ora ci crede e attacca ancora. Qualche rischio per l'Inter su un possibile tocco di mano di Zielinski, ma vede bene l'arbitro che lo valuta come involontario. Al 2' di recupero c'è l'ultima chance per i padroni di casa: sponda di Busio, Pohjanpalo di controbalzo non riesce a ad angolare dal limite, Sommer controlla.