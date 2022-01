Serie A, vittorie per Inter e Salernitana nei posticipi serali della 21^ giornata

Vittoria a San Siro per l'Inter, che ha superato la Lazio per 2-1 nell'incontro valido per la ventunesima giornata. Per la formazione di Inzaghi a segno Bastoni e Skriniar mentre per i biancocelesti è andato in gol Immobile. Lo stesso risultato è stato ottenuto dalla Salernitana, che ha superato in trasferta il Verona grazie alle reti di Djuric e Kastanos. Vana la rete degli scaligeri siglata da Lazovic.