Serie A, vittorie per Napoli (6-1 al Sassuolo) e Verona (1-2 a Cagliari)

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è stata partita al "Maradona" tra Napoli e Sassuolo, con i partenopei che hanno chiuso la partita dopo 21', travolgendo e umiliando un avversario che sembra non essere sceso in campo: in rete tra i partenopei Koulibaly, Osimhen, Lozano, due volte Mertens e Rahmani, mentre il gol bandiera dei neroverdi porta la firma di Maxime Lopez. Con questo risultato il Napoli blinda il suo posto in Champions League e tiene a distanza la Juventus.

Vittoria esterna per il Verona, prossimo avversario del Milan in campionato dopo la gara contro la Fiorentina di domani. Vittoria per 1-2 costruita nel primo tempo dagli scaligeri, con le reti di Barak e Caprari. La magia su punizione di Joao Pedro non è basta ai sardi, che proseguono nel loro momento difficile.