Serie C, il punto sulle panchine del Girone C: Milan U23 a Bonera, 7 dubbi, 3 novità e 9 conferme

Un'estate decisamente tranquilla per la Serie C, che dopo la presentazione delle domande di iscrizione alla stagione 2024-25, ha visto solo l'esclusione dell'Ancona (che non ha neppure presentato il ricorso) e l'inserimento della terza squadra U23 nell'organico delle 60 partecipanti, il Milan. Il tutto, con le prime trattative di mercato già in essere, volte soprattutto alla panchina.

La composizione dei tre gironi non è ancora stata stilata, ma, col tentativo di ipotizzarla (sono quindi raggruppamenti presumibili, non ufficiali), diamo ora conto di quella che è la situazione dei mister.

Questo il punto della situazione:

GIRONE C

ACR Messina: Giacomo MODICA (confermato)

Audace Cerignola: Giuseppe RAFFAELE (confermato)

Avellino: Michele PAZIENZA (confermato)

Benevento: Gaetano AUTERI (confermato)

Casertana: Vincenzo Cangelosi 20%, Manuel Iori 40%, altro 40%

Catania: Domenico TOSCANO (nuovo)

Cavese: Raffaele DI NAPOLI (confermato)

Crotone: Emilio LONGO (nuovo)

Foggia: Massimo Brambilla 40%, Vincenzo Maiuri 20%, altro 40%

Giugliano: Valerio BERTOTTO (confermato)

Latina: Gaetano FONTANA (confermato)

Milan U23: Daniele Bonera 80%, altro 20%

Monopoli: Alberto Colombo 80%, altro 20%

Picerno: Francesco TOMEI (nuovo)

Potenza: Pietro DE GIORGIO (confermato)

Sorrento: Enrico Barilari 60%, altro 40%

Taranto: Eziolino CAPUANO (confermato)

Team Altamura: Daniele Di Donato 99%, altro 1%

Trapani: Alfio Torrisi 90%, altro 10%

Turris: Leonardo Menichini 10%, altro 90%.