Serie D, Folgore Caratese-Milan Futuro 2-3: il tabellino del match
Di seguito il tabellino di Folgore Caratese-Milan Futuro di Serie D
FOLGORE CARATESE-MILAN FUTURO 2-3
MARCATORI: 12' rig. Tremolada (FC), 15' Duțu (MF), 27' Ibrahimović (MF), 36' Gjonaj (FC), 59' Branca (MF).
FOLGORE CARATESE (4-3-3): Salvalaggio; Bellia, Samotti, Caldirola, Santarpia; Piantoni, Tremolada (26'st Campani), Castellano (dal 84' Tessitori); Muzio (dal 86' Lipari), Gjonaj (dal 60' Gambino), Binous (dal 60' Fusco). A disp.: Spada, Aprile, Cuginata, Masi. All.: Belmonte.
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Duțu, Minotti, Karaca (dal 80' Borsani); Eletu, Sala; Sia (35'st Geroli), Perina (dal 56' Castiello), Ibrahimović (dal 56' Branca); Domniței (dal 84' Magrassi). A disp.: Bouyer; Vladimirov, Zukić; Hodzic. All.: Oddo.
Arbitro: Chindamo di Como.
Ammoniti: 11' Minotti (MF), 39' Bellia (FC), 43'st Lipari (FC).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan