Serra indirizza Milan-Spezia, errore (gravissimo) di procedura del fischietto

Il Milan perde clamorosamente contro lo Spezia una partita che avrebbe probabilmente vinto, se non fosse stata viziata da un errore dell'arbitro Marco Serra, che ha cambiato il corso degli eventi. Il fischietto di Torino in pieno recupero e sull'1-1 non convalida una rete di Messias per aver fischiato un fallo a Rebic senza aspettare lo sviluppo dell'azione. L'errore è grave poiché il vantaggio, che resta a discrezione dell'arbitro, era doveroso. E infatti il prosieguo dell'azione aveva portato alla stupenda conclusione del brasiliano, finita in rete. Non a caso Serra si rende immediatamente conto del danno procurato, scusandosi con i calciatori in campo. Quello che non si sarebbe aspettato era sicuramente il gol di Gyasi al 96' che ha amplificato all'inverosimile all'errore.