Sette partite in tre settimane per il Milan al rientro dalla sosta: il calendario

Al rientro dalla sosta il Milan sarà atteso da un tour de force molto importante: sette partite in ventuno giorni, da sosta a sosta. In questo lasso di tempo ci sarà modo di ospitare la bestia nera Udinese, di andare in casa del Bologna e ospitare il Napoli di Conte, oltre che di giocare due gare di Champions League cruciali contro Club Brugge (in casa) e contro Real Madrid (in trasferta). Di seguito si riporta il calendario del MIlan nella prossima fase di campionato, fino alla sosta di novembre.

IL CALENDARIO DEL MILAN DA QUI ALLA PROSSIMA SOSTA

Sabato 19/10, ore 18, Serie A: MILAN-Udinese

Martedì 22/10, ore 18.45, Champions League: MILAN-Club Brugge

Sabato 26/10, ore 18, Serie A: Bologna-MILAN

Martedì 29/10, ore 20.45, Serie A: MILAN-Napoli

Sabato 02/11, ore 20.45, Serie A: Monza-MILAN

Martedì 05/11, ore 21, Champions League: Real Madrid-MILAN

Sabato 09/11, ore 18, Serie A: Cagliari-MILAN