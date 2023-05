Settore Giovanile, finisce la stagione dell'U18

Fonte: acmilan.com

Una stagione positiva, sempre a ridosso dei vertici della classifica. Le fatiche dell'Under 18 di Mister Terni si sono concluse sabato al PUMA House of Football con una sconfitta ininfluente contro il Monza. 1-2 il risultato finale, una rimonta riuscita a metà dopo il doppio svantaggio del primo tempo.

La classifica di fine stagione vede la squadra rossonera al quarto posto, alle spalle di Inter, SPAL e Torino, tutte formazioni che nell'arco del campionato il Milan è riuscito a battere, tra andata e ritorno. Chiaro segnale del potenziale di questa squadra, serbatoio costante per la Primavera ma allo stesso tempo competitiva nel campionato di appartenenza.

45 gol fatti, 36 subiti, il miglior marcatore con 11 reti è stato Chiesurin mentre molti sono stati i giocatori "prestati" alla Primavera, per esempio Mangiameli, Casali, Malaspina, Andrews. Una delle soddisfazioni finali è stato il successo nel Derby del 14 maggio scorso, deciso da Mangiameli.

Christian Terni, allenatore dell'Under 18, ha così riepilogato la stagione: "La stagione è stata in alcuni momenti esaltante, anche se sembra un termine forte. Per alcuni tratti abbiamo avuto la consapevolezza di essere in salute e di potercela giocare con tutti. Ci sono state alcune incognite, legate alla condizione e al numero dei giocatori, che hanno influenzato inevitabilmente il lavoro della settimana. Il bilancio però è decisamente positivo".