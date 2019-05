Settore Giovanile: tre squadre tra le migliori 8 delle rispettive competizioni

Dopo il pareggio della Primavera a Firenze che ha portato alla retrocessione, oggi le cose per il Settore Giovanile del Milan sono andate decisamente meglio. L'Under 15 ha prevalso a Bologna (0-2) nell'andata dei quarti di finale, mentre l'Under 17 ha superato 2-1 il Benevento guadagnando i quarti. L'Under 16 ha pareggiato 1-1 contro l'Inter, uscendo ai quarti solo a causa della regolare del gol in trasferta, considerando che in casa aveva ottenuto un 3-3 contro i cugini. Il Milan ha dunque portato tre squadre giovanili tra le migliori otto dei loro campionati di categoria.