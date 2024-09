Sheva compie 48 anni. Il Milan: "Auguri a una persona molto speciale"

Il 29 settembre è un giorno di festa in casa rossonera: si festeggiano i compleanni di Silvio Berlusconi e Andriy Shevchenko. L'ex attaccante ucraino, oggi presidente della federazione calcistica del suo paese, compie 48 anni e il Milan, con cui ha vinto praticamente tutto, gli ha voluto dedicare un messaggio sui social. Scrive il Milan su X : "Auguriamo un felice compleanno a una persona molto speciale! Tanti auguri Sheva!”.

Wishing a very happy birthday to a very special someone!



Have a great day, @jksheva7 ❤️#SempreMilan