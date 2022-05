Sheva cuore d'oro, istituito numero verde per le famiglie esodate dall'Ucraina

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

La leggenda rossonera Andryi Shevchenko è nuovamente interenuto a sostegno del suo paese, l'Ucraina, e del suo popolo che sta soffrendo le pene della guerra da ormai tre mesi. Insieme al progetto Integration Heroes di Samuel Eto'o che il 23 maggio ha organizzato a San Siro una gara di beneficenza, il campione ucraino ha istituito un numero verde in lingua ucraina per aiutare le famiglie esodate che sono in difficoltà. ""Ho sentito fin da subito la vicinanza di Samuel e di questo progetto. Condividiamo i propositi per un mondo scevro da discriminazioni e, in un momento come questo, non posso fare altro che mettermi a disposizione della mia Ucraina e dare una mano a chi è in fuga e vive nel terrore", queste le dichiarazioni di Sheva. All'iniziativa partecipa anche il Comune di Milano.