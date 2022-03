Shevchenko: "Play your part progetto per aiutare l'Ucraina. Non abbandoniamola"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andriy Shevchenko, leggenda del Milan, è intervenuto su SkySport per presentare il suo progetto in aiuta dell'Ucraina: "La mia famiglia è ancora in Ucraina. Mia madre non sta tanto bene, penso di farle lasciare Kiev. Ho organizzato "Play your part" che ha due obiettivi: il primo è raccogliere fondi per aiutare bambini, donne e persone anziane che stanno fuggendo per la guerra e per chi è rimasto in Ucraina, il secondo è parlare di tutto questo. La gente ucraina ha bisogno di non sentirsi abbandonata, di sentire gli europei vicini: gli ucraini stanno difendendo i nostri diritti, la nostra patria e la nostra causa. Cerchiamo di aiutare tutti ciò che hanno bisogno in questo momento. Ho scelto di aiutare in questo modo, voglio dare tutto il mio tempo per questa causa. Grazie a voi e a tutto il popolo italiano per quello che state facendo".

Sul Chelsea: "La storia del Chelsea non può essere cancellata. Ho un appello per i tifosi dei Blues: giocate questa partita, play your part, fermiamo tutti questa guerra":