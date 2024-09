Si avvicina Milan-Lecce, tutti i numeri e statistiche della partita

Il Milan si prepara ad affrontare questa sera a San Siro il Lecce di Gotti, reduce in campionato da un amaro pareggio casalingo contro il Parma. In casa Milan invece, grande entusiasmo dopo il derby vinto contro l'Inter e voglia di continuità nel prossimo periodo, anche a partire dalla prossima settimana in Champions League contro il Leverkusen.

Milan-Lecce, i precedenti

I precedenti sorridono nettamente ai rossoneri che hanno vinto in 14 occasioni, contro i 3 pareggi e 1 successo dei pugliesi. Anche per quanto riguarda i goal segnati il Milan è in netto vantaggio: 41 goal contro 10.

L’ultima sfida giocata risale al 6 aprile 2024, quando i rossoneri di Pioli ebbero la meglio sul Lecce con un netto 3 a 0. In rete andarono Pulisic, Giroud e Leao, mentre il Lecce chiuse in dieci per il rosso sventolato ai danni di Krstovic.