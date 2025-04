Si è spento Leo Beenhakker: fu rivale alla guida del Real Madrid del grande Milan di Sacchi

Si è spento a 82 anni, dopo una lunga malattia, Leo Beenhakker. Il tecnico olandese è stato fra i più apprezzati non solo nel suo Paese ma in tutta Europa avendo vinto non solo alla guida dell'Ajax e del Feyenoord, ma anche del Real Madrid. Con i <i>blancos</i> in particolar modo ha vinto tre campionati consecutivi tra il 1987 e il 1989, oltre a una Copa del Rey e due Supercoppe spagnole.

Proprio in quel periodo storico si accendeva così la rivalità col Milan di Arrigo Sacchi. Storica la semifinale di Coppa dei Campioni del 1989, che era una sorta di finale anticipata. Al "Santiago Bernabeu" terminò 1-1 con le reti di Hugo Sanchez e il capolavoro di Marco van Basten. Al ritorno a San Siro l'epico 5-0 dei rossoneri, che andarono a giocarsi la finale a Barcellona contro lo Steaua, vincendo la coppa dalle grandi orecchie con un incredibile 4-0.

Nella sua lunghissima carriera, iniziata nel lontano 1965, a soli 23 anni, Beenhakker ha allenato squadre di club in Svizzera, Messico e Turchia. Inoltre è stato commissario tecnico dell'Olanda, partecipando ai Mondiali di Italia '90. E poi ct di Arabia Saudita, Trinidad e Tobago e Polonia. Alla guida dei sauditi e dei caraibici avrà il merito di qualificarli per la prima volta a un Mondiale di calcio.