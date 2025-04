Si gioca a Pasqua e Pasquetta, Baldini: "Dov'è il rispetto per la nostra religione?"

È Pasqua ma il calcio italiano non si ferma. Se negli anni passati non si era mai giocato a Pasqua ma solo prima della festività, quest'anno Serie A, Serie B e Serie C scendono in campo anche tra la giornata di Domenica e nel lunedì di Pasquetta. In particolare il Lunedì dell'Angelo sarà dedicato al girone B della Serie C, quello in cui milita Milan Futuro, per intendersi. Una gestione del calendario che ha sollevato polemiche aspre da parte del tecnico Silvio Baldini, allenatore del Pescara.

Le parole di Baldini: "Vi sembra giusto che il giorno di Pasqua io devo viaggiare in treno per andare a giocare vicino Verona, contro il Legnago? O chi ha giocato a Natale, viaggiando in pullman o treno? Dove è il rispetto verso la nostra religione? Siamo cattolici. Ieri era venerdì santo, la Paolini non ha giocato perché erano vietati eventi sportivi. Perché in Italia non si può fare? Io il giorno di Pasqua voglio stare con la mia famiglia ed a Natale voglio fare la stessa cosa. Dove esiste la famiglia se tu non santifichi nemmeno le feste? Dove è? Poi è normale che la società va alla deriva”.