Si va verso la conferma di Pulisic e Leao per la gara contro il Lecce

vedi letture

Il Milan deve subito rientrare nei ranghi dopo la - giusta - festa dopo il derby vinto contro l'Inter. I rossoneri da ieri, cioè da quando sono tornati ad allenarsi a Milanello, sono concentrati sulla prossima gara di campionato che sarà già venerdì. Alle 20.45, a San Siro, arriva un Lecce ferito: i pugliesi si sono fatti rimontare clamorosamente due gol nel recupero nella sfida di campionato contro il Parma e ieri sono stati eliminati dal Sassuolo in Coppa Italia. Lato rossonero Fonseca può iniziare a pensare a un turnover, considerando l'impegno di martedì in Champions a Leverkusen.

In attesa di capire quali saranno le scelte del tecnico portoghese, la Gazzetta dello Sport questa mattina riporta che i due esterni offensivi Christian Pulisic e Rafael Leao dovrebbero essere titolari, indipendentemente dal resto. Possibile dunque che l'apporto di Chukwueze e Okafor sia previsto a gara in corso contro il Lecce. Domani alle 14 la conferenza stampa di Fonseca, per saperne qualcosa in più.