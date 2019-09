Silva si presenta all'Eintracht: "Felice di essere qua"

Andre Silva quest'oggi si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte. Queste le principali dichiarazioni del portoghese ex Milan: "I responsabili del club hanno mostrato grande interesse, e questo mi ha colpito. A 23 anni sono in un'età in cui posso sviluppare di più e scoprire il più possibile. Sono felice di essere qua, di conseguenza. Distinguerei tra interesse e contatti concreti: questi ultimi hanno avuto luogo solo nell'ultima fase del trasferimento. Prima non li avevo mai sentiti".