Simic lascia il Milan dopo 6 presenze totali e un gol segnato

Jan-Carlo Simic, che passa all'Anderlecht per 3 milioni più una percentuale del 20% sulla rivendita, ha salutato i tifosi rossoneri con questo messaggio su Instagram: "Mio caro Milan, sto vivendo un momento pieno di emozioni forti. Dire addio non è mai facile. È stata un’esperienza meravigliosa e indimenticabile, con tantissime gioie e anche delusioni. Un percorso che mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo. La cosa certa è che vado via con un grande sorriso perché ho realizzato il sogno di esordire e segnare in Serie A con la maglia rossonera. Ringrazio tutti i compagni, allenatori e collaboratori con cui ho condiviso piccoli e grandi momenti. Un GRAZIE va però soprattutto ai tifosi del Milan, per l’affetto dimostratomi e per avermi fatto sempre sentire a casa. Tutti voi sarete sempre nel mio cuore. Grazie AC Milan, sarò sempre uno di voi".

Il serbo lascia il club rossonero dopo 6 presenze totali in Prima Squadra tra Serie A e Coppa Italia, nelle quali ha anche messo a segno un gol (all'esordio a San Siro contro il Monza).

Uno degli sponsor del trasferimento in Belgiodel giocatore classe 2005 è stato il CEO Jesper Fredberg, che ha parlato così del neo-arrivato ai canali ufficiali de Les Mauve et Blanc: "Ora che ci siamo assicurati Jan Vertonghen per un'ulteriore stagione, Jan-Carlo è il prossimo importante tassello del puzzle. È un giocatore giovane ed estremamente talentuoso, che ha già maturato una certa esperienza in uno dei campionati più importanti d'Europa. Si adatta al nostro stile di gioco: è un giocatore che ama avere la palla ed è a suo agio nella costruzione, ma è anche aggressivo e forte nei duelli in difesa. È anche un giocatore con una personalità matura per la sua età. Siamo quindi molto soddisfatti di essere riusciti ad assicurarci un giovane talento con un futuro brillante a lungo termine".