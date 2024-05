Simic saluta il suo mentore Kjaer: "Grazie per tutto quello che hai fatto per me"

Ieri Simon Kjaer ha annunciato ufficialmente che a fine stagione lascerà il Milan dopo la scadenza del suo contratto che non verrà rinnovato. Jan-Carlo Simic, giovane difensore rossonero, lo ha voluto salutare con questo messaggio su Instagram: "Enorme apprezzamento e onore al mio mentore. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Buona fortuna per il tuo futuro".

Queste alcune dichiarazioni di ieri di Kjaer: "Sono venuto in Italia quando avevo 19 anni al Palermo. Lì ho subito detto al mio procuratore: “Voglio andare al Milan”. C’è voluto un po’ di tempo, però alla fine sono venuto qua e questa è la mia società, il mio luogo e sarà sempre così. Quando sono arrivato qua il Milan era in un periodo molto difficile che durava da tanti anni. Paolo (Maldini, ndr) e Ricky (Massara, ndr) mi hanno portato qua per dare un impatto soprattutto ai giovani, dare continuità e far crescere il gruppo. Penso che il mio lavoro l’ho fatto".