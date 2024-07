Sinergia con Milan Futuro, Fonseca: "Siamo un esempio. Non ho problema a far giocatore i giovani italiani"

Dopo l'ufficialità arrivata quasi un mese fa e l'arrivo nella mattina di sabato, oggi finalmente Paulo Fonseca si presenta al mondo rossonero in conferenza stampa. Il tecnico portoghese parlerà direttamente dalla sala conferenze di Casa Milan, affiancato da Zlatan Ibrahimovic. Nel pomeriggio, quindi, il mister si sposterà al Centro Sportivo di Milanello dove, alle ore 17, dirigerà il suo primo allenamento alla guida del Diavolo.

Che idea hai del livello della Serie A? Come interagirai con Milan Futuro? "Il campionato qui è fortissimo. Penso che la Serie A è uno dei campionati più difficili del mondo, con caratteristiche molto proprie. In questo momento so che c'è la preoccupazione dia vere più giocatori italiani. Siamo un esempio in questo momento con il Milan Futuro: penso che stiamo preparando molto bene il presente e il futuro del club. Ho guardato e conosco giovani giocatori di qualità che abbiamo. Non ho nessun problema a far giocare giovani giocatori italiani se hanno coraggio e qualità"